أسيوط-أ ش أ

نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بأسيوط لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 3 ملايين و500 ألف جنيه بدعوى توظيفها في مجال توريد الحديد.

وتبلغ لفرع الإدارة بشمال الصعيد من خمسة مواطنين مقيمين بأسيوط, بقيام أحد الأشخاص بتلقي مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها في مجال توريد الحديد مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه لم يلتزم بذلك .

وبالبحث والتحري تبين صحة البلاغ وقيام المدعو شريف م.ز. (35 سنة, مهندس معمارى) ومقيم بأسيوط سبق اتهامه في عدة قضايا “تبديد وإيصالات أمانة” بالاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 3 ملايين و500 ألف جنيه لتوظيفها لهم في مجال توريد الحديد مقابل حصولهم أرباح شهرية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق. جاء ذلك في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لضبط الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.