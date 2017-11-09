الرئيس يشهد الجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس الأمن بمنتدى الشباب 2017/11/09 - 15:46 الرئيس يشهد الجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس الأمن بمنتدى الشباب2017-11-09T15:48:17+00:00 ألبومات الصور بدون تعليقات القاهرة - أخبار مصر السيسي, منتدى شباب العالم أقرأ أيضا: وزير التنمية المحلية: جهود إعداد منتدى الشباب مثال نموذجي للمحليات السعودية تشيد بتنظيم منتدى شباب العالم انطلاق الجلسة الختامية لنموذج محاكاة مجلس الأمن بمنتدى الشباب نصر تزور جناح “اسمعونا” بمنتدى شباب العالم السيسي:تجربة مصر لتجديد الخطاب الديني ستكون جديرة بالنشر السيسي يؤكد دعم مصر الحل السياسي في ليبيا
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