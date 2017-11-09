صنعاء - أ ش أ

أعلنت قوات الجيش اليمني اليوم الخميس قتل 17 حوثيا وإصابة عشرات آخرين خلال تحرير عدة مناطق جديدة شرق العاصمة صنعاء, عقب معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية.

وذكر الناطق الرسمي للمنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقي “إن الجيش الوطني تمكن من السيطرة على جبال العارضة والجبل الأسود والتبة الخضراء وجبل الركاب والفقية وجربة ملح”, موضحا أنه نجم عن هذه المعارك الدائرة في جبهة نهم شرق صنعاء, مقتل أكثر من 17 من مليشيات الانقلاب وجرح العشرات منهم.

ولفت إلى إسناد طيران التحالف العربي, لتقدم الجيش الوطني, حيث تم قصف وتدمير خمسة أطقم وثلاث مدرعات بي إم بي وعدد من العيارات, مؤكدا أن المعركة ما تزال مستمرة وسط انهيار كبير في صفوف المليشيات وفرار مقاتليها باتجاه نقيل ابن غيلان.

وتواصل قوات الجيش اليمني – منذ أيام – وتحت غطاء كثيف لمقاتلات التحالف العربي, تقدمها الميداني, وأحكمت سيطرتها على عدة مواقع وتلال جبلية في مديرية نهم التي توصف بالبوابة الشرقية للعاصمة صنعاء, وتبعد عن العاصمة حوالي 40 كم .