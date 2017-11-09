القاهرة - أ ش أ

أحبطت جمارك مطار أسوان برئاسة أحمد جعفر محاولة أحد الركاب تهريب طائرة تنصت وتجسس.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك – في تصريح اليوم الخميس- إن مأمور التفتيش عزت عبدالرحيم اشتبه في أحد الركاب القادمين من الصين وبتفتيشه تم العثور على طائرة تجسس وتنصت مزودة بكاميرا دقيقة عالية الجودة ملحق بها جهاز تحكم من عن بعد ومزودة بكارت ذاكرة لحفظ ما يتم تصويره مخبأة داخل حقيبته بين طيات الملابس.

وقرر علي طلبة مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وحجز الطائرة والعرض على الجهات الأمنية المختصة.