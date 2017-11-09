اخبارمصر - د.هند بدارى

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان بالتعاون مع إدارة المعصرة التعليمية السبت “قافلة طبية وثقافية واجتماعية ” تحت رعاية أ.د ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئاسة أ.د سناء حجازي عميد كلية الخدمة الاجتماعية

وأشار أ.د ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أنه سيشارك بالقافلة كليات ( الطب ، العلوم ، الصيدلة ، التمريض ، الآداب )

وأكد أن هذه القافلة ليست الأولى من نوعها فقد عهدت جامعة حلوان على إرسال العديد من القوافل من قبل في إطار اهتمامها بخدمة المجتمع وتنميه البيئة وانطلاقاًَ من دورها المجتمعي في مساعدة المحتاجين مادياً ونفسياً وصحياً واجتماعياً وعلمياً ، فالجامعة تهتم بتنمية الروح الإنسانية لدى ابنائها الطلاب وتنمية روح التكافل المجتمعي لديهم .

وأضاف أن القافلة الطبية تضمم عدد من الأطباء بتخصصات ( باطنة ، جلدية ، أمراض صدرية ، انف واذن ، رمد ، مخ وأعصاب ، عظام) ويتم توزيع الأدوية مجاناً بجانب عدد من الندوات العلمية .