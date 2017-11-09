القاهرة-اخبار

وافق نموذج محاكاة مجلس الأمن بالاجماع على مسودة مشروع قرار مكافحة الارهاب,

جاء ذلك في الجلسة الختامية من نموذج المحاكاة الذي أقيم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ .

ومن بين المواد والتوصيات التي تضمنها مشروع القرار أهمية التشارك في المعلومات والبيانات والقضاء على الدعاية المتعلقة بالارهاب ، والتعاون في تقديم المساعدات الفنية ، وتأسيس وحدة دولية لتشاطر المعلومات ومكافحة الارهاب وغسل الاموال.

كما تضمن مشروع القرار اهمية اصلاح البرامج التعليمية للقضاء على تجنيد الشباب.