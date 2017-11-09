الغردقة - أ ش أ

اعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر ان ميناء الزيتيات استقبل السفينة (أرزوجاز) وعلى متنها 6 آلاف و500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء (ينبع) بالمملكة العربية السعودية.

وصرح المتحدث الإعلامي للهيئة ملاك يوسف بان ميناء سفاجا استقبل 3 سفن وهي “أمانة والحرية، والنوى اكسبريس” وعلى متنهن 256 راكبا، و85 شاحنة، و4 سيارات، و5 شاحنات عفش ركاب، بينما غادرته السفينتان “عمان، والرياض” وعلى متنهما 688 راكبا، و29 شاحنة، و55 سيارة.

وأشار إلى أن ميناء الغردقة استقبل سفينة سياحية وعلى متنها 79 سائحا من جنسيات مختلفة، و59 طاقما قادمة من ميناء العقبة، وغادرته العبارة “لابسبس” وعلى متنها 43 راكبا من جنسيات مختلفة متجهة إلى شرم الشيخ، فيما استقبل ميناء نويبع السفينة “سينا” وعلى متنها 285 راكبا، و14 برادا، و8 سيارات نقل ثقيل “تريلا”.