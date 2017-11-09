اخبارمصر- حموده كامل

رفعت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية تقريرها إلى الدكتور مجدى حجازى وكيل وزارة الصحة بالثغر حول انضباط العاملين بالمستشفيات التابعة للمديرية خلال شهر أكتوبر ٢٠١٧ ، وجاء بالتقرير أنه تم المرور المفاجئ على جميع المستشفيات التابعة للمديرية فى أوقات مختلفة من اليوم وجاءت نتيجة المرور تأخير وغياب ٤٣ من الأطباء و ٤٤ من التمريض .

وجاءت أعداد الأطباء الغائبين أو المتأخرين عن مواعيد العمل ١٠ أطباء بمستشفى الجمهورية العام ، ٧ أطباء بمستشفى برج العرب المركزى ، ٥ أطباء بكل من مستشفى الحميات ومستشفى أبى قير العام ، ٤ أطباء بكل من مستشفى أطفال الأنفوشى و مستشفى أطفال فوزى معاذ ، ٣ أطباء بمستشفى صدر كوم الشقافة ، طبيبين بمستشفى رأس التين العام ، طبيب واحد بكل من مستشفى الرمد العام ومستشفى المحافظة للولادة (دار إسماعيل) ومستشفى العجمى العام ، فى حين لم تسجل مستشفيات العامرية العام وصدر المعمورة و جمال حمادة المركزى وصلاح العوضى لأمراض النساء والولادة أى غياب بين الأطباء .

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ما بالنسبة المتغيبين والمتأخرين من هيئة التمريض فجاءت أكثر الأعداد بمستشفى العامرية العام ٢٧ ممرضة ، ٥ ممرضات بكل من مستشفى العجمى العام ومستشفى أطفال الأنفوشى وممرضتين بكل من مستشفى أطفال فوزى معاذ ومستشفى الجمهورية العام وممرضة واحدة بكل من مستشفيات الحميات وأبوقير المركزى ورأس التين العام و برج العرب المركزى ، في حين لم تسجل مستشفيات صدر المعمورة و جمال حمادة وصدر كوم الشقافة و وصلاح العوضى والمحافظة للولادة (دار إسماعيل) أى غياب بين أعضاء هيئة التمريض .

من جانبه قرر حجازي تحويل كافة المتغيبين للتحقيق بمعرفة الإدارة القانونية بالمديرية لتوقيع الجزاء المناسب على من يثبت خطؤه مع تكليف إدارة التفتيش المالى والإدارى بتكثيف المرور المفاجئ على فترات زمنية متقاربة لتحقيق الانضباط الكامل لجميع العاملين بالمستشفيات والوحدات .