القاهرة - أ ش أ

تنطلق مساء اليوم”الخميس” بالجريك كامبس بوسط البلد فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الشعوب”ونس” الذي ينظمة مركز المصطبة للموسيقى الشعبية بمشاركة 9 فرق عالمية ومصرية.

ويقدم المهرجان على مدى ثلاثة أيام متتالية موسيقى متنوعة للفرق المشاركة, ويشهد اليوم حفل لفرقة”الطنبورة”البورسعيد وتشدو بأروع أغانيها التراثية على أنغام السمسمية,وتليها فرقة “نوبانور” لتقدم فنها النوبي الراقي التي تعكس من خلاله معاناة أهلها بعد عمليات التهجير,وتختتم فعاليات اليوم الأول بحفل للفرقة الألمانية العالمية”عائلة هيمبسل”.

وتبدأ فعاليات اليوم الثاني غدا “الجمعة”بحفل متفرد لفرقة”الجركن”البدوية القادمة من أرض الفيروز سيناء لتصدح بفنون أهل البدو الأصيلة,يليه حفل لفرقة”هاويدرو”وتقدم باقة من أغانيها المتنوعة,يليه حفل الفنان مصطفى رزق.

ويختتم المهرجان دورته الثالثة بعد غد”السبت”بحفل لفرقة “الرانجو” السودانية مقدمة أشهر الإيقاعات والأغاني الراقصة على أقدم آلة شعبية وهى الرانجو,يعقبها حفل لفرقة “شباب البحر”من رأس غارب,ثم حفل الختام للفرقة العالمية الهولاندي