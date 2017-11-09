القاهرة-اخبار مصر

اكدت الجلسة الختامية من نموذج محاكاة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والذي أقيم ضمن فعاليات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ على ضرورة القضاء على الاتجار غير المشروع في الاسلحة.

كما اوصى نموذج محاكاة مجلس الأمن بتعزيز ضوابط الحدود لمنع انتقال وصولها للارهابيين وتعزيز التقنيات الحديثة لكشف الاسلحة والمتفجرات واتخاذ اجراءات احترازية، وذلك في اطار مناقشة مشروع مكافحة الارهاب.

كما دعت الجلسة الى حفظ السلام العالمي والقضاء على الارهاب والتاكيد على اهمية التعاون مع المنظمات كافة للقضاء عليه واجراء تدريبات عسكرية مشتركة لاتخاذ تدابير مكافحة الارهاب.

وطالبت الجلسة بضرب الموارد التي تمول الجماعات الارهابية.