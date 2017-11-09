اخبارمصر- د. هند بدارى

تستضيف جامعة القاهرة فى صالونها الثقافى وبدعوة من رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت الكاتب الصحفي الكبير صلاح منتصر عضو المجلس الأعلى للصحافة، في حوار مفتوح مع الطلاب الأربعاء 15 نوفمبر بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة.

وأعلن الدكتور محمد عثمان الخشت أن الصالون الثقافي أحد مخرجات وثيقة الجامعة للثقافة والتنوير التي تمت صياغتها والإعلان عنها خلال شهر أكتوبر2017 ويستهدف إدارة حوارات بين طلاب الجامعة وضيوف الصالون من مفكرين وكتاب حول بعض القضايا التى تهمهم وتجتذبهم الطلاب.

من ناحية أخرى أعلن الدكتور محمد الخشت أن الجامعة سوف تستضيف عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس فى ندوة يوم 28 نوفمبر الجاري بقاعة الإحتفالات الكبرى بالجامعة ضمن فعاليات الموسم الثقافى للعام الدراسي الحالي، ويتحدث فيها حول أسرار جديدة عن الفراعنة وسيتم توزيع كتابه “معجزة الهرم الأكبر” على الطلاب.