لندن ـ أ ش أ

قامت السلطات البريطانية اليوم الخميس بإخلاء أحد الشوارع بالكامل من السكان في مدينة أكسفورد وإغلاقه كإجراء وقائي بعد تحذيرات من تسرب كيميائي محتمل واعتقال شخص بالمكان الذي وقع به التسرب.

واوضحت الشرطة البريطانية في بيان مقتضب بأن السكان هم من قاموا بالإبلاغ عن وجود التسرب الكيميائي أثناء تنفيذ اعتقال روتيني لأحد المشتبه بهم في عقار سكني في منطقة (إليزابيث جينكز واي) . وأكدت الشرطة أنه لا توجد إصابات حتي هذه اللحظة ، كما أن هناك تواجد لسيارات الإسعاف وفرق الطوارئ التي تواصل تحقيقاتها في الحادث.