شرم الشيخ-أ ش أ

أكد معاون وزير الشباب والرياضة يوسف ورداني أن التجربة المصرية في مجال تمكين الشباب, والتي تم عرضها في أكثر من جلسة وورشة عمل بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي , لاقت استحسانا من الوفود العربية والأجنبية والشباب المشارك في المنتدى الذين أبدوا حرصهم على نقل بعض ملامحها لدولهم.

وذكر معاون وزير الشباب والرياضة- في تصريحات صحفية لوكالة أنباء الشرق الأوسط, اليوم الخميس – إن هذه التجربة ركزت على ضخ الشباب في المؤسسات التنفيذية من خلال تخصيص 50% من مقاعد المجالس الاستشارية للرئاسة للشباب تحت 40 سنة, وتعيين 34 مساعدا ومعاونا للوزير في 15 وزارة, وإتاحة الفرصة للشباب لتولي الوظائف القيادية بالجهاز الإداري للدولة خاصة أن نسبة الشباب تحت 40 سنة تمثل 28% من هذا الجهاز, وأن 38% سيخرجون للتقاعد خلال السنوات العشر القادمة.

وأشار ورداني, الذي شارك بالمنتدى, إلى تجربة البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب على القيادة, والذي شارك فيه 1000 شاب وفتاة في الشريحة العمرية 22-30 سنة, وكذلك تصميم برنامج رئاسي متقدم لشباب العاملين بالدولة في الشريحة العمرية 30-40 سنة; بما يعزز تمكين الشباب.

وشدد على أن التجربة المصرية تمتاز على نظيرتها في جميع دول العالم بتخصيص الدستور 25% من مقاعد المجالس الشعبية المحلية للشباب في الشريحة العمرية 21-35 سنة, وبوجود 59 نائبا تحت سن 35 سنة في مجلس النواب, و176 نائباk تحت سن 45 سنة.

ولفت إلى أن قانون الهيئات الشبابية الذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ في نوفمبر الجاري ينص على إتاحة 50% على الأقل من مقاعد مجالس إدارات مراكز الشباب البالغ عددها 4200 مركز للشباب تحت سن 35 سنة, وأن من شأن إعمال هذا النص تفعيل العمل بمراكز الشباب وقيامها بدورها في مجال الإشعاع الثقافي للمجتمع المحيط بها.

وأوضح أن مسالة تمكين الشباب لا تقتصر فقط على استعراض الأرقام, وإنما على تغيير الثقافة السائدة باتجاه تقبل المجتمع لتولي الشباب المناصب القيادية, واضطلاعهم بدور أكبر في مجال التنمية سواء في مجال ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة أو في مجال العمل الأهلي.