اخبارمصر - د. هند بدارى

احتفل مشروع البحث العلمي لخدمة مرضى أقسام الطب الشرعي النفسي life بكلية الطب جامعة عين شمس باليوم العالمي الأول للطب الشرعي النفسي بالتعاون مع جامعة نونتنجهامالبريطانية، كما تم الإحتفال بمرور عام على تأسيس أول مركز للتميز في أبحاث العنف بالشرق الأوسط.

وتضمن الإحتفال ندوة ناقشت التحديات التي تواجه هذا القطاع الطبي في مصر وبريطانيا والشرق الأوسط، كما تم الإعلان عن تعريب أداة علمية تقيس درجة العنف المتوقع من المرضى النفسيين وذلك لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

وأكدت الدكتورة سمر عبدالعظيم الأستاذ المساعد بقسم الطب الشرعي ومدير المشروع أن الهدف الأسمى من البحث العلمي هو خدمة البشرية وحل مشكلاتها لإقرار السلام المجتمعي وهذا مايحققه فريقنا البحثي المتميز وأن تطوير الخدمة الصحية بناء على مخرجات المشروع يساهم في توفير ملايين الجنيهات من ميزانية الدولة .

يذكر أن مشروع لايف هو مشروع بحث علمي بين جامعتى عين شمس ونوتنجهام وهو يختص بعمل أبحاث في مجال الطب الشرعي النفسي لتطوير الخدمات.