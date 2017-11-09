اخبار مصر- نهى حمودة

اكد احمد صبحي الفخراني الباحث بوزارة العدل ان المنتدى بعث برسالة طمأنة للعالم من خلال الزخم الذي كان موجودا في المنتدى ورأى ان مصر تتقدم بخطى سنجني حصادها خلال 4 او 5 سنوات واعرب عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي كما اعرب عن شكره لكل من حضر

من جهتها اعربت منى المراغي من شباب الاعلاميين عن سعادتها من اهتمام الدولة بالشباب ومناداة الرئيس بحقوق المراة ودعوة الرئيس لاكثر من نصف العالم الى مصر في المنتدى وهو ماسيجعل كل وفد ينقل صورة ايجابية عن مصر في الخارج

اما جيهان شعراوي مدير تحرير الاهرام المسائي اكدت ان مصر ستظل مركز اشعاع للعالم كله ورأت ان المنتدى ضم جلسات هامة جدا مثل قضية الحضارات التي كان دائما مايتم تسويقها على ان الحضارات لابد وان تتصارع ورات ان هذه مرحلة خداع فكري وفلسفي كبيرة جدا وفاسدة في محتواها لانه يتنافى مع طبيعة الحياة والفطرة وديناميكية الحياة على الارض وذكرت ان الجلسات وضحت نقاط هامة جدا في هذا الموضوع

واضافت ” اعجبني تأكيد الرئيس على دور الشباب وعلى مصر بعنفوان شبابها وعلى قدرتها على تحقيق الحلم ”