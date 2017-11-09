اخبارمصر - عصمت سعد

اكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان بعثة صندوق النقد الدولي سوف تغادر اليوم الخميس بعد انهاء المراجعة الدورية الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.

واشار كجوك الى قيام مسئولي وزارة المالية بتنظيم رحلة ميدانية لخبراء صندوق النقد الدولي إلى محور قناة السويس لاطلاعهم على التقدم الذى تم إحرازه بخصوص مشروع تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وللاطلاع على الأنشطة والمشروعات الجارية التي تهدف إلى مضاعفة القدرات الإنتاجية للاقتصاد المصري من خلال دفع معدلات الاستثمار المحلي والأجنبي وخلق فرص عمل حقيقة للشباب.

واوضح نائب وزير المالية للسياسات المالية ان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس قام باطلاع خبراء صندوق النقد الدولى على تزايد حركة الملاحة بقناة السويس فى ضوء تحسن القدرة على جذب كافة انواع السفن العملاقة وانخفاض المدة الزمنية التى تستغرقها السفن لعبور القناة بنحو 11 ساعة فى ضوء الانتهاء من حفر القناة الجديدة واجراء التوسعات الهائلة فى المجرى الملاحى لقناة السويس وكذلك تقديم شرح وعرض لمجموعة من المشروعات الاقتصادية الكبرى التى يتم العمل عليها حالياً فى جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك مشروعات ربط سيناء بمدن القناة من خلال 4 انفاق والخدمات اللوجستية والصناعية المتاحة للمستثمرين وكذلك المشروعات المستقبلية التى تم الاتفاق عليها مؤخرا.

وقد قام فريق من الصندوق وبحضور السيد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية بزيارة ميدانية لبعض المشروعات الجارى العمل بها فى منطقة اقليم قناة السويس مثل المزارع السمكية المتقدمة والهائلة وحفر الانفاق التى ستربط سيناء بمدن قناة السويس وبباقى محافظات الجمهورية وكذلك زيارة بعض المناطق الاقتصادية بمدينة الاسماعيلية.

ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإزالة المعوقات التى تواجه القطاع الخاص وبما يسمح بتنمية الصناعة المحلية وتحسن القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وزيادة معدلات التصدير و زيادة الإنفاق على الإستثمار فى البنية الأساسية لتطوير مستوى الخدمات العامة وإطلاق الإمكانات والقدرات الهائلة للاقتصاد المصرى.