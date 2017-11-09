بغداد ـ أ ش أ

اصيب مدنيين اثنين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في جرار زراعي على الحدود بين محافظتي ديالي وصلاح الدين ، حسبما افاد مصدر محلي في محافظة ديالى العراقية اليوم الخميس.

واوضح المصدر العراقي إن عبوة ناسفة انفجرت صباح اليوم بجرار زراعي في محيط قرية البو عيسى الواقعة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين ، وأضاف أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا للوقوف علي ملابسات الحادث.

وتشهد بعض القرى على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين أعمال عنف بين فترة وأخرى بسبب وجود نشاط لعناصر تنظيم”داعش” الإرهابي.