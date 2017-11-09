اخبارمصر- هالة حربي

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة انه يجرى حاليا التنسيق بين الحكومتين المصرية واليونانية لإعداد عدد من مذكرات التفاهم لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات النقل والسياحة والإزدواج الضريبى وانشاء المزارع السمكية فضلا عن تنمية التعاون المشترك فى مجال الحاصلات الزراعية حيث قام الجانب اليونانى مؤخراً بشحن 1500 من أجود شتلات الزيتون لمصر.

وصرح ان مصر واليونان تمثلان جسراً لربط الشرق بالغرب حيث تعد مصر بوابة اليونان للتواصل مع الدول الإفريقية وتمثل اليونان بوابة رئيسية لمصر مع دول البلقان ودول شرق اوروبا .

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى اجراها الوزير صباح اليوم مع السيد يانس دراجازاكس نائب رئيس الوزراء اليوناني وذلك خلال زيارته للعاصمة اليونانية أثينا للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية نيابة عن رئيس الجمهورية وقد تناولت المباحثات مستقبل التعاون الاقتصادى بين البلدين وسبل زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة حضر اللقاء السفير فريد منيب سفير مصر لدى اليونان والمستشار تجارى منال عبد التواب رئيس المكتب التجارى المصرى بأثينا .

وأوضح الوزير ان البلدين لديهما امكانات ومقومات كبيرة يجب الإستفادة منها لتعزيز الوضع الإقتصادى لكلا الدولتين وبصفة خاصة فى مجال الطاقة لافتاً فى هذا الصدد إلى ان التعاون المصرى اليونانى القبرصى في مجال الطاقة قد اثمر عن نموذج متميز للتعاون القائم على تحقيق المصالح المشتركة حيث تمثل منظومة التعاون بين الـ 3 دول صمام أمان لواردات الطاقة الأوروبية خلال الاعوام القليلة المقبلة وهو الأمر الذى يفتح افاقا أكبر للتعاون في مجالات متعددة تسهم في تحقيق مردود ايجابي على منطقة جنوب وشرق المتوسط ودول البلقان والإتحاد الأوروبى.

وأشار قابيل خلال اللقاء إلى أهمية اقامة خط ملاحي منتظم بين الموانئ المصرية والموانئ اليونانية لتسهيل عملية نقل البضائع بين الجانبين ومنها إلى اسواق ثالثة خاصة منطقة شرق اوروبا وشرق افريقيا مشيرا الى ان وفداً من غرفة ملاحة بورسعيد سيقوم بزيارة اليونان مطلع العام المقبل لعقد اجتماعات مع مسئولي الموانئ اليونانية لبحث سبل التعاون في مجال تطوير الموانئ خاصة فى ظل ما يتمتع به هذا القطاع من اهمية كبيرة حيث تمتلك اليونان ما يقرب من 5الاف شاحنة بحرية لشحن البضائع والركاب.