الإسكندرية -أ ش أ

تفقد مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمنشآت الحيوية والمرورية داخل ميناء الإسكندرية والدخيلة , للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية.

تأتي الجولة التفقدية في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقييم الأداء في مختلف المواقع الشرطية, والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج علي القانون.