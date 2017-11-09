مدريد-أ ش أ

رحب كابتن نادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس بفكرة انتقال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى النادي الملكي من نادي باريس سان جيرمان الذي انضم له مطلع العام الحالي من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو.

وقال راموس: “أرغب في أن يتعاقد الريال مع أفضل لاعبي العالم ونيمار واحد من أفضل اللاعبين حاليا وإذا كان يرغب في الانتقال للريال فأنا أفتح الأبواب أمامه”.

وأضاف “في السابق كنت أرى انتقاله من برشلونة إلى الريال أمرا معقدا لكن انتقاله من باريس سان جيرمان إلى الريال يبدو منطقيا وممكنا”.

يذكر أن تقارير إعلامية أكدت رغبة الميرينجي في تقديم عرض في الانتقالات الصيفية للحصول على خدمات النجم البرازيلي في ظل المشاكل والأجواء المتوترة التي تسود في أجواء النادي الباريسي; بسبب الخلافات بين نيمار ومدربه يوناي إيمري والخلافات السابقة بين نيمار وزميله أدينسون كافاني.