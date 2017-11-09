القاهرة - وكالات

أكدت الفنانة الهام شاهين أن ذوق الجمهور اختلف في جميع المجالات خاصةً في الأغاني، حيث انتشرت أغاني المهرجانات التي تستقطب قطاعًا كبيرًا من الجمهور والتي كانت سببًا في إفساد الذوق العام، لافتةً إلى أن هناك عددًا لا يتخطى الـ 1% من الجمهور الذي يستمع إلي قصيدة لأم كلثوم أو وردة، واصفة إياهم بـ”جمهور الصفوة

و أضافت “شاهين” خلال لقائها الإعلامية الفنانة أنوشكا، ببرنامج “صالون انوشكا” أن قصائد أحمد شوقي وإبراهيم ناجي ونزار قباني لا يقبل على سماعها إلا أصحاب الذوق الرفيع، مشيرةً إلي أن الانحدار في الذوق العام نال السينما أيضًا فقديمًا كانت الأفلام لقصص إحسان عبد القدوس ويوسف جوهر ويوسف السباعي إلى أن جاءت الأفلام الهابطة التي تعتمد على الراقصات وأغاني المهرجانات دون وجود قصة.

وأشارت إلهام إلي أن الأفلام الهابطة التي لا تحمل أي معني وليس لديها رسالة هادفة، تحقق أعلي الإيرادات بخلاف الأفلام ذات القيمة الفنية الحقيقية فتكتفي بإشادة النقاد وحصد الجوائز بالمهرجانات الدولية وحديث النخبة الفنية والمثقفين عنها.

وتابعت: إننا لن نقدر على مواكبة هذه الأفلام لكننا مستمرون بتقديم أعمال هادفة.