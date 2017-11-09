بكين - أ ف ب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين اليوم الخميس انه لا يلوم الصين على فائضها في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة، محمّلا المسؤولية عن هذا الاختلال الى الادارات الامريكية السابقة.

وقال ترامب خلال قمة مع نظيره الصيني شي جينبينج “أنا لا الوم الصين على هذا الامر، في النهاية من يمكنه ان يلوم بلدا على استغلاله بلدا آخر لما فيه مصلحة مواطنيه؟”.

واضاف “انا الوم بالمقابل الادارات السابقة التي سمحت لهذا العجز التجاري الخارج عن السيطرة ان يحصل ويتعاظم”.