نيويورك - أ ف ب

فتح القضاء الامريكي تحقيقا بحق المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب رجل الاعمال كارل إيكان يتناول دوره في ملف معايير تكرير المحروقات، بحسب ما اظهرت الاربعاء مذكرة ارسلتها شرطة البورصة الامريكية الى مجموعة “ايكان انتربرايزس” التابعة للمستشار السابق.

وإيكان (81 عاما) هو من أشهر خبراء المال في وول ستريت، وقد عيّنه ترامب في ديسمبر “مستشارا خاصا” لشؤون ضبط الاسواق المالية وكلفه مهمة “التخلص من الضوابط التي تلغي الوظائف وتبطئ النمو الاقتصادي”، الا ان ايكان ما لبث ان استقال في منتصف اغسطس بصورة مفاجئة.

وكان قرار ترامب تعيين ايكان أثار انتقادات حادة في صفوف العديد من النواب الديموقراطيين الذين ابدوا تخوفهم من حصول تضارب في المصالح لأن ايكان استمر بعد تعيينه في المنصب الحكومي في ادارة اعماله الخاصة.

وفي فبراير اقترح مستشار الرئيس اصلاحا للمعايير المفروضة قانونا على شركات تكرير المحروقات كان من شأن السير فيه ان تستفيد منه خصوصا شركة “سي في ار انيرجي” لتكرير النفط التي يمتلك ايكان غالبية اسهمها.

ويومها اقترح ايكان في مشروعه الاصلاحي تخفيف الضوابط الصارمة المفروضة على شركات تكرير المحروقات والتي تجبر هذه الشركات على ان تمزج الوقود الاحفوري بنسبة محددة من الوقود العضوي النظيف، الايتانول، وهو امر يكبّد هذه الشركات تكاليف اضافية، ما يعني ان تخفيف هذه الضوابط سيعود عليها بارباح كبيرة.