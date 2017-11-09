القاهرة - اخبار مصر، الخميس 7 نوفمبر

المدينة السعودية

* السيسي: أمن الخليج خط أحمر.. ونرفض تدخل إيران بالمنطقة.

* «الجامعة» تؤكد تضامنها مع السعودية.

* قطان: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه عدوان إيران.

* ترامب يطلب من الصين قطع الروابط المالية مع كوريا الشمالية.

* تأييد لمحمد بن سلمان رجل المبادئ في لبنان.

* البيت الأبيض يدين «صواريخ الحوثي» على المملكة.

* العطية: المملكة لها بصمة في مجال العمل الإنساني بالعراق.

* الجعفري يصفع مراسل الجزيرة: قناتكم غذت أدب الفرقة.

الإمارات اليوم

* صندوق قطر السيادي يواصل التخلص من استثماراته.

* قوات النظام تبدأ اقتحام معقل «داعش» في البوكمال

* الاحتلال يعلن الحدود مع غزة منطقة عسكرية مغلقة.

* واشنطن تعتبر إطلاق الحوثيين صواريخ على الرّياض تهديداً للأمن الإقليمي.

* السكان الأصليون في كولومبيا يحاربون من أجل أراضيهم.

* الإمارات تتبرع بـ 9.6 ملايين درهم إضافية للأمم المتحدة.

* المحكمة الدستورية الإسبانية تبطل إعلان استقلال كاتالونيا.

* العبادي يفتح تحقيقاً في قضية المعتقلين لدى الأكراد.