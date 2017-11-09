صحافة عربية: صندوق قطر السيادي يواصل التخلص من استثماراته
القاهرة - اخبار مصر، الخميس 7 نوفمبر
المدينة السعودية
* السيسي: أمن الخليج خط أحمر.. ونرفض تدخل إيران بالمنطقة.
* «الجامعة» تؤكد تضامنها مع السعودية.
* قطان: لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه عدوان إيران.
* ترامب يطلب من الصين قطع الروابط المالية مع كوريا الشمالية.
* تأييد لمحمد بن سلمان رجل المبادئ في لبنان.
* البيت الأبيض يدين «صواريخ الحوثي» على المملكة.
* العطية: المملكة لها بصمة في مجال العمل الإنساني بالعراق.
* الجعفري يصفع مراسل الجزيرة: قناتكم غذت أدب الفرقة.
الإمارات اليوم
* صندوق قطر السيادي يواصل التخلص من استثماراته.
* قوات النظام تبدأ اقتحام معقل «داعش» في البوكمال
* الاحتلال يعلن الحدود مع غزة منطقة عسكرية مغلقة.
* واشنطن تعتبر إطلاق الحوثيين صواريخ على الرّياض تهديداً للأمن الإقليمي.
* السكان الأصليون في كولومبيا يحاربون من أجل أراضيهم.
* الإمارات تتبرع بـ 9.6 ملايين درهم إضافية للأمم المتحدة.
* المحكمة الدستورية الإسبانية تبطل إعلان استقلال كاتالونيا.
* العبادي يفتح تحقيقاً في قضية المعتقلين لدى الأكراد.
اترك تعليقاً