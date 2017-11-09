واشنطن - رويترز

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” اليوم الخميس إنها ستجري قريبا تدريبات هي الأولى منذ نحو عشر سنوات ستشارك فيها ثلاث حاملات طائرات بمجموعاتها القتالية في غرب المحيط الهادي.

وقال الأميرال سكوت سويفت قائد أسطول المحيط الهادي الأمريكي في بيان ”التدريب مع حاملتي طائرات معا فرصة نادرة، ناهيك عن أن تكون قادرا على التدريب مع ثلاثة“.

وأضاف أن التدريبات ستجرى من يوم السبت حتى الثلاثاء.

وسوف يكون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولة آسيوية في الأيام الأولى للتدريبات.

وقال سويفت إن عمليات مجموعات حاملات الطائرات المتعددة ”معقدة للغاية وهذه التدريبات في غرب المحيط الهادي دليل قوي على القدرة الفريدة للأسطول الأمريكي في المحيط الهادي والالتزام الراسخ بالحفاظ على أمن واستقرار المنطقة“.