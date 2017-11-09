اوتاوا - أ ف ب

قدمت وزيرة البيئة الكندية كاثرين ماكينا الاربعاء اعتذارها بسب تغريدة “غير مقبولة” نشرتها وزارتها على حسابها الرسمي على تويتر ورحبت فيها بقرار دمشق الانضمام الى اتفاق باريس المناخي.

وفي تغريدة على حسابها الخاص على تويتر قالت الوزيرة “بكل وضوح هناك خطأ حصل على حسابي الوزاري”، وذلك بعد ان امرت بحذف التغريدة من حساب وزارتها.

واضافت خلال مؤتمر صحفي في البرلمان ان “التغريدة كانت غير مقبولة بالمرة”.

وأوضحت الوزيرة “انا مدافعة عن حقوق الانسان، أعرف افضل من اي شخص آخر ان النظام المجرم (للرئيس السوري بشار) الاسد وما يرتكبه من افعال، الفظائع التي يرتكبها بحق شعبه، ليست مقبولة بالمرة”.

واشارت ماكينا الى انها وفور رصدها التغريدة على حسابها الوزاري مساء الثلاثاء امرت مكتبها بحذفها فورا.