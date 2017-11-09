رويترز

استبعد جيمي فاردي مهاجم انجلترا اعتزال اللعب دوليا خلال وقت قريب لأجل إطالة مسيرته على مستوى الأندية وقال إنه يشعر بأنه يبلغ من العمر 21 عاما قبل خوض كأس العالم لكرة القدم 2018.

وبدأ مهاجم ليستر سيتي، الذي سيبلغ من العمر 31 عاما في يناير المقبل، مسيرته الدولية متأخرا وخاض مباراته الأولى مع انجلترا في سن 28 عاما ولديه 17 مباراة دولية الآن وشارك في مسابقة واحدة كبرى وهي بطولة أوروبا 2016.

وقال فاردي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ردا على إمكانية اعتزاله دوليا بشكل مبكر ”لا أفكر في أبعد من الغد ولكي أكون صادقا. وإذا بدأت التفكير لأبعد من ذلك فإنني سأنسى شيئا“.

وأضاف ”أشعر بأنني أبلغ من العمر 21 عاما، إذا فكرت في سني الحقيقي سأشعر بتعب في ساقي“.

وعلى الأرجح سيشارك فاردي في مباراتين وديتين لانجلترا ضد ألمانيا والبرازيل على إستاد ويمبلي.

وتابع “يجب أن أواصل العمل لأن اختياري بالتشكيلة جاء بفضل ما أبذله مع فريقي.

وتستضيف انجلترا غدا الجمعة ألمانيا بطلة العالم ثم تلتقي مع البرازيل بعدها بأربعة أيام.