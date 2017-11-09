أخبار مصر – رباب عبد الجواد

أكد الأنبا أرميا -الأمين المساعد لبيت العائلة المصرى- أن وجود فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر فى الملتقى العالمى الثالث للشرق والغرب هو دليل على الانفتاح وحوار الحضارات والثقافات وأن الحضارات تتكامل ولا تتصارع.

وأوضح الأنبا أرميا، خلال حواره فى تقرير لـ”نشرة التاسعة” المذاعة على القناة الأولى مساء الأربعاء، أن هذا الحوار الفعال يتكرر كل عام.

من جهة أخرى، أشارت باولا بيتو -من جمعية سانت إيجيديو- إلى أن إيطاليا بها كثيرين من المهاجرين من أصل عربى سواء إسلامى أو مسيحى.

وأكدت بيتو، خلال حوارها فى التقرير ذاته ، أن الاندماج والتعاون والتفاهم بين المهاجرين العرب وبين المواطنين الإيطاليين مهم جدًا لكى نبدأ حضارة مستقبلية مفتوحة

وفى السياق ذاته أشار الأب فيكوريو – من جمعية سانت إيجيديو إلى أن فضيلة الشيخ يقدم لرئيس الوزراء الإيطالى عمل شئ للأزهر الشريف عن مجال الحوار ومجال الثقافة ومجال تفهم الآخرين وهذا شئ مهم خاصة أن المستقبل ليس سهلا ولكن معًا يوجد قوة جديدة.