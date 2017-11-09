أخبار مصر - سماء المنياوي

تفقد الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، مساء الأربعاء أعمال التطوير والإنشاءات بمستشفى الهلال، والوقوف على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن ان المستشفى تقدم الخدمات الطبية لقطاع عريض من المرضى وخاصة فى العظام، الأمر الذي حتم رفع كفاءة المستشفى للتوسع في تقديم الخدمات الطبية مشيرا إلى أن أعمال التطوير بلغت 132 مليون جنيه، منهم 84 للاحلال والتجديد ورفع كفاءة البنية التحتية للمستشفى، و48 للتجهيزات الطبية.

ووجه وزير الصحة والسكان بسرعة الإنتهاء من أعمال التطوير وفقا للمواعيد المحددة، حيث تم البدء في أعمال التطوير منذ شهر يونيه 2016 على أن يتم الإنتهاء من المرحلة الأولى بتطوير الدورين 4 و5 خلال 15 يوم فقط، المخصصين لإقامة المرضى، ثم العمل بعد ذلك بالدورين 10، و11.

كما وجه وزير الصحة والسكان بتطوير قسم العمليات، مؤكدا أن أعمال التطوير هذه ستساهم بشكل كبير فى استيعاب عدد أكبر من المرضى، وخفض قوائم انتظار عمليات المرضى.

واثنى وزير الصحة والسكان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى، بعد تفقده أقسام الإستقبال والطوارئ، والعمليات، والرعايات المركزة.