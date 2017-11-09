القاهرة - أخبار مصر، الخميس 9 نوفمبر

الأهرام

* السيسى لشباب العالم: اتحدوا فى مواجهة الإرهاب.

* السيسى يستقبل وزير خارجية فنلندا على هامش المنتدى.

* غادة والى فى جلسة دور منظمات المجتمع المدنى: لدينا 48 ألفا و300 جمعية منها 30 ألفا ناشطة.

* «النواب» يرجئ قانون المنظمات النقابية.. ويقر قانون أكاديمية الشرطة.

* الرى: الانتهاء من إنشاء وتجديد 9 محطات لرفع المياه.

* شاكر: استمرار دعم الكهرباء لـ 3 سنوات مقبلة.

* وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الهلال.

* ضبط 6 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية بالوراق.

* تسلم طلبات استخراج بطاقات الرقم القومى لــ 1200 مصرى بجدة.

* «الإفريقى للتصدير والاستيراد» يؤسس مركزا للتجارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

* الإنتاج الحربى يوقع عقدا لإدارة منظومة الخبز والسلع التموينية.

* 33% ارتفاعا فى إيرادات الموازنة العامة والعجز ينخفض إلى 0.2%.

* جابر: نطبق قوانين من الأربعينيات و22 ديسمبر نهاية مهلة توفيق الأوضاع.

* رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات: نعمل على تشجيع الصناعة وزيادة القيمة المضافة بها.

* حملة لإزالة تعديات على آثار «الجبراوى والعطيات» بأسيوط.

* خطة عاجلة لمشروعات الطرق بين السويس والإسماعيلية والسخنة.

* حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات فى «أحداث مجلس الشورى».

* موظف يستولى على مليونى جنيه بزعم توظيف ضحاياه فى البترول.

* كوبر يحذر لاعبى المنتخب من غانا ويطالب الجبلاية بحل مشكلة المكافآت.

الجمهورية

* السيسى لشباب العالم: دعونا نطلق نداء للحوار والتسامح والتفاهم.

* “العاصمة الجديدة وتنمية سيناء” في تجارة الإسكندرية.

* الحجز مستمر حتي 28 نوفمبر الجاري.

* وزير الزراعة: نغزو الصحراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.

* عبير عراقي سفيرة الاتحاد العالمي للطفل: 52 مركزاً استكشافياً في مصر لإعداد جيل جديد من العقول المستنيرة.

* 300 قطعة أرض مقابر للمسلمين و583 للمسيحيين ببرج العرب وبدر والشروق والعبور.

* نيبوشا يرفض المغامرة بالتغييرات أمام المنيا الليلة.

* “الاباتشي” ورقة كوبر الرابحة بعد تألقه بالدوري السعودي.