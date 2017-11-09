صحافة مصرية: السيسى لشباب العالم: اتحدوا فى مواجهة الإرهاب
القاهرة - أخبار مصر، الخميس 9 نوفمبر
الأهرام
* السيسى لشباب العالم: اتحدوا فى مواجهة الإرهاب.
* السيسى يستقبل وزير خارجية فنلندا على هامش المنتدى.
* غادة والى فى جلسة دور منظمات المجتمع المدنى: لدينا 48 ألفا و300 جمعية منها 30 ألفا ناشطة.
* «النواب» يرجئ قانون المنظمات النقابية.. ويقر قانون أكاديمية الشرطة.
* الرى: الانتهاء من إنشاء وتجديد 9 محطات لرفع المياه.
* شاكر: استمرار دعم الكهرباء لـ 3 سنوات مقبلة.
* وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الهلال.
* ضبط 6 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية بالوراق.
* تسلم طلبات استخراج بطاقات الرقم القومى لــ 1200 مصرى بجدة.
* «الإفريقى للتصدير والاستيراد» يؤسس مركزا للتجارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
* الإنتاج الحربى يوقع عقدا لإدارة منظومة الخبز والسلع التموينية.
* 33% ارتفاعا فى إيرادات الموازنة العامة والعجز ينخفض إلى 0.2%.
* جابر: نطبق قوانين من الأربعينيات و22 ديسمبر نهاية مهلة توفيق الأوضاع.
* رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات: نعمل على تشجيع الصناعة وزيادة القيمة المضافة بها.
* حملة لإزالة تعديات على آثار «الجبراوى والعطيات» بأسيوط.
* خطة عاجلة لمشروعات الطرق بين السويس والإسماعيلية والسخنة.
* حبس علاء عبد الفتاح 5 سنوات فى «أحداث مجلس الشورى».
* موظف يستولى على مليونى جنيه بزعم توظيف ضحاياه فى البترول.
* كوبر يحذر لاعبى المنتخب من غانا ويطالب الجبلاية بحل مشكلة المكافآت.
الجمهورية
* السيسى لشباب العالم: دعونا نطلق نداء للحوار والتسامح والتفاهم.
* “العاصمة الجديدة وتنمية سيناء” في تجارة الإسكندرية.
* الحجز مستمر حتي 28 نوفمبر الجاري.
* وزير الزراعة: نغزو الصحراء لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
* عبير عراقي سفيرة الاتحاد العالمي للطفل: 52 مركزاً استكشافياً في مصر لإعداد جيل جديد من العقول المستنيرة.
* 300 قطعة أرض مقابر للمسلمين و583 للمسيحيين ببرج العرب وبدر والشروق والعبور.
* نيبوشا يرفض المغامرة بالتغييرات أمام المنيا الليلة.
* “الاباتشي” ورقة كوبر الرابحة بعد تألقه بالدوري السعودي.
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