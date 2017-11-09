الخارجة - أ ش أ

طالب محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط بضرورة التوصل إلى حلول لمشكلات جمعيات الإسكان بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ الأربعاء بعدد من رؤساء مجالس الإدارات ومسئولي جمعيات الإسكان بالمحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل مجالس إدارات جميع الجمعيات وربطها بالأعضاء وإجراء استطلاع رأى للأعضاء المستفيدين فعليا من كل جمعية حول تحمل الجمعيات نصف تكلفة توصيل المرافق وتحمل المحافظة النصف الأخر من التكلفة وذلك نظرا لارتفاع التكلفة.

ووجه بإنشاء صندوق بكل جمعيه لدعم مواردها وخاصة المرافق وحصر جميع المخالفين في الاشتراطات البنائية وتدعيم الصندوق بالمبالغ المالية التي سيتم تحصيها من المخالفات كدعم للجمعية بالإضافة إلى دراسة تعديل الاشتراطات البنائية وفق القواعد والقوانين المنظمة لذلك و بما لا يضر بالتخطيط العمراني والمظهر الجمالي للمدينة ودراسة العمل بالطاقة الشمسية.

يذكر أن أكثر من 30 جمعية إسكان تعاوني في الوادي الجديد تعاني طوال عقود طويلة من عدم توصيل المرافق إلى الأراضي المخصصة لأعضائها لإنشاء مساكنهم عليها.