أخبار مصر - رباب عبدالجواد

وصفت نادين الشعار -ناشطة لبنانية فى مجال حقوق الإنسان- المرأة بأنها هى مرآة المجتمع بل وأساسه، مؤكدة أن قضيتها ليست قضية إنسانية فقط بل هى قضية وطنية.

وأضافت الشعار، خلال مداخلة هاتفية لـ”نشرة التاسعة” المذاعة على القناة الأولى مساء الأربعاء، انها تحدثت عن دور المرأة فى صناعة القرار وكيفية تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مؤكدة ان مشاركة المرأة فعالة من الناحية السياسية والاجتماعية والفكرية والاقتصادية التى ستشمل على أن تكون المرأة قائدة وصانعة للقرار وعن طريق تطبيق قواعد حقوق الإنسان.

وتابعت نادين الشاعر “كلنا دعمنا المرأة وتخطينا المصاعب والعقبات وأن علينا ندعمها إنسانيًا واجتماعيًا وفكريًا عن طريق توعيتها أنها لها حق المطالبة بحقوقها السياسية بتمكينها بتولى مناصب سياسية وأن يتم إعطائها الصلاحية كاملة مثل الرجل”.