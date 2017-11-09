العريش -أ ش أ

أعلنت مديرية الصحة في شمال سيناء أنه تم توقيع الكشف الطبي على 61 حالة مرضية وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان وذلك من خلال القافلة المتكاملة التي نظمها فرع المجلس القومي للسكان بالتعاون مع المديرية وفرع المجلس القومى للمرأة في تجمع البراهمة غرب مدينة العريش.

وأكد الدكتور عربي محمد وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء أنه تم توقيع الكشف الطبي على 36 حالة في عيادة الباطنة و17 حالة في عيادة الأطفال و5 حالات في عيادة الرمد و3 حالات في عيادة الجلدية .. حيث تم تقديم العلاج اللازم لهم بالمجان وكذا تقديم خدمات تنظيم الأسرة .