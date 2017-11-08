وكالات

تقدم فرقة “إيجور مويسييف” الحكومية الأكاديمية للرقص الشعبي حفلتين في دار الأوبرا في سلطنة عمان من 7 حتى 11 نوفمبر الجاري.

وتسافر اليوم فرقة مايسييف بكامل أعضائها مع فرقتها السيمفونية لتقدم أولى حفلاتها في سلطنة عمان حيث تعد أول سفير ثقافي روسي للعالم وقد لاقت ترحيبا وقبولا جماهيريا منقطع النظير في جميع بقاع الأرض.

تقدم الفرقة التي احتفلت في فبراير هذا العام بالذكرى الـ80 لتأسيسها لجمهورها في دار الأوبرا السلطانية رقصات من تصميم مؤسسها الراحل إيجور مويسييف، ولوحات أصبحت من كلاسيكيات الرقص الشعبي العالمي مثل: “رقصة الصيف” رقصة روسية، رقصة من التراث الكلميكي الشعبي “تاتاروتشكو”، رقصات من التراث الملدوفي.