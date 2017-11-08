شرم الشيخ - أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه ليست هناك علاقة بين عودة السياحة الروسية إلى مصر وبين إقامة محطة الضبعة النووية.

وقال الرئيس، أثناء لقائه مع ممثلي الإعلام مساء اليوم الأربعاء على هامش منتدى “شباب العالم” بشرم الشيخ، إنه يقدر تماما الموقف الروسي في قضية السياحة وحرص القيادة الروسية على سلامة مواطنيها، وإننا لم نلح على هذه العودة، ونقول إن أي دولة تريد الاطمئنان على مواطنيها الذين يريدون القدوم لمصر للسياحة فليأتي ممثل لها ليشاهد الإجراءات الأمنية القوية في المطارات المصرية.

وأوضح الرئيس أن هناك جهات تعمل على الإضرار بمصر من خلال ضرب السياحة التي تعد مصدرا مهما للدخل القومي، ويمكن رصد ذلك على مدى 30 عاما مضت حيث أن أي عمل إرهابي واحد يؤثر سلبا عليها، مضيفا أن الدولة المصرية لن تسمح بحدوث ذلك وهز الاقتصاد المحلي، وذلك لأن الاقتصاد المصري لن يعتمد مستقبلا على السياحة.