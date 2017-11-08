شرم الشيخ - أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حكومة وشعبا حريصة على دعم العلاقات مع إيطاليا, وهي أول دولة في العالم ساندت مصر بعد ثورة 30 يونيو, كما تربطها علاقات اقتصادية وثيقة بمصر.

وقال الرئيس السيسي ,خلال لقائه مع ممثلي وسائل الاعلام مساء اليوم على هامش منتدى شبابا العالم بشرم الشيخ ,ان مصر حريصة على كشف غموض قضية الباحث الإيطالي ريجيني بكل الشفافية, وبالتعاون بين القضاء المصري والإيطالي.

وأشار الرئيس إلى إن حادث ريجيني وقع أثناء وجود وفد اقتصادي إيطالي في مصر والذي قطع زيارته بعد الحادث مما يثير التساؤلات.