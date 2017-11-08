القاهرة - أ ش أ

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب إلى دور الـ 16 ببطولة كأس مصر ، بعد فوزه على الشمس بثلاثية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم /الأربعاء على ملعب إستاد القاهرة الدولي في إطار منافسات دور الـ32 .

أحرز ثلاثية المقاولون ، خالد عبد الرازق في الدقيقة 40، وأحمد علي في الدقيقة 62، ومحمد ناجي جدو في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز يتأهل المقاولون إلى الدور الـ 16 من عمر المسابقة في انتظار الفائز من مباراة المقاصة والمريخ والتي ستقام غدا الخميس .