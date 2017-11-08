موسكو -أ ش أ

اكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشوف اليوم الأربعاء إن السفير الأمريكي الجديد لدى موسكو جون هانتسمان لم يطلب بعد لقاء أعضاء مجلس الاتحاد الروسي، وإذا تقدم بطلب اللقاء، فإن البرلمانيين الروس سيتعاملون معه بنفس أسلوب معاملة السفير الروسي في واشنطن من قبل رجال السياسة الأمريكيين .

وصرحت كوساتشوف أن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف أعلن أن جميع محاولاته التي قام بها من أجل لقاء أعضاء الكونجرس الأمريكي قوبلت بالرفض .