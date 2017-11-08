اخبار مصر - فيصل زكي

كرم سفير العراق بالقاهرة حبيب الصدر مندوبها لدى جامعة الدول العربية الفتاة الإيزيدية لمياء حجى بشار المشاركة فى فعاليات المنتدى الدولى للشباب المنعقد بمدينة شرم الشيخ

وكانت الفتاة الإيزيدية قد نقلت معاناتها أمام شباب العالم ،فاضحة ماقام به تنظيم داعش الإرهابى الذى أسرها وهربت منه

وقالت فى كلمتها إنها بيعت في أسواق “داعش” ، “كنا نباع في أماكن مثل السوق، وكانوا يعلقون صورنا وأسعار لنا” وكشفت كل أنواع الجرائم لتى كان يقوم بها هذا التنظيم .