القاهرة -أ ش أ

أعيد انتخاب مصر اليوم الأربعاء لعضوية المجلس التنفيذي لليونسكو, والذي يعد الجهاز الأهم بالمنظمة الأممية المعنية بالتربية والعلوم والثقافة, حيث حصلت على 141 صوتا من أصل 184 دولة لها حق التصويت بالمؤتمر العام لليونسكو, والذي ينعقد كل عامين, وبهذا تحتفظ مصر بمقعدها لأربعة أعوام إضافية تنتهي في 2021.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد, بأن هذه النتيجة تدل على ثقة المجتمع الدولي في مصر ومكانتها الدبلوماسية والثقافية على الساحة الدولية, متوجها بالشكر لكافة الدول الشقيقة والصديقة التي دعمت مصر في هذه الانتخابات والتي كانت تتنافس فيها على المقعد مع ثلاث دول عربية أخرى.

وأشار أبوزيد, إلى أن هذا الفوز هو نتيجة جهد كبير للدبلوماسية المصرية خلال الأسابيع الماضية, وبصفة خاصة من البعثة المصرية في باريس برئاسة السفير إيهاب بدوي, ووحدة الترشيحات الدولية بوزارة الخارجية, حيث كان وزير الخارجية سامح شكري يتابع عملية الترويج للترشيح المصري مع الدول الأعضاء بشكل مكثف خلال الأسابيع.