القاهرة -أ ش أ

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي اليوم الأربعاء حالة الطوارئ تزامنا مع انتهاء الاستعدادات الخاصة بتسفير الوفود المشاركة بمؤتمر (منتدى شباب العالم) الذي يختتم أعماله غدا بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتبدأ الوفود العودة لمطار القاهرة وتغادر إلى دولها على مختلف الرحلات, بالإضافة إلى استقبال الوفود المصرية التي شاركت بالمنتدى.

وأشارت مصادر بمطار القاهرة إلى أن أعلى كثافة تشغيل لمغادرة الوفود سوف تبدأ صباح الجمعة وتتواصل حتى مساء السبت, وأنه تم تخصيص فرق من علاقات شركة الميناء الخارجية ومصر للطيران لإنهاء إجراءات وصول الوفود وإعادة تسفيرهم على الرحلات الدولية ما بين مباني المطار الثلاثة.

وأوضحت المصادر أن شريف فتحي وزير الطيران المدني وجه بضرورة تنظيم مجموعات مشتركة من العاملين بمختلف جهات المطار لتوديع الوفد التي شاركت بالمؤتمر, وأنه تم تخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات مغادرة الوفود فيما تقوم فرق العلاقات بالتنسيق مع مصر للطيران بتسفيرهم علي مختلف رحلات الطيران .. كما يجري إنهاء إجراءات سفر الوزراء وكبار الشخصيات من استراحة كبار الزوار.