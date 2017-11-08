بروكسل-أ ف ب

أعطى سفراء الدول الـ28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الضوء الاخضر اليوم الاربعاء لاقرار عقوبات بينها حظر على توريد الاسلحة الى فنزويلا، وذلك ردا على الازمة السياسية الخطيرة التي تشهدها البلاد، بحسب مصادر دبلوماسية.

كما تحظّر العقوبات على الشركات الاوروبية تقديم معدات مراقبة الكترونية يمكن استخدامها لقمع المعارضين لنظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وسيعتمد وزراء الخارجية الاوروبيين هذه العقوبات رسميا الاثنين خلال اجتماعهم الشهري في بروكسل، وفق المصادر نفسها.