صنعاء -أ ش أ

شنتت مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية سلسلة غارات على مواقع الميليشيات الحوثية، مستهدفة منصة إطلاق صواريخ في صنعاء ومعسكرات تدريب للميليشيات في حجة شمال غرب البلاد، مخازن أسلحة مما أسفرعن سقوط عشرات القتلي والجرحي من القيادات الحوثية.

وأكدت مصادر عسكرية – اليوم الأربعاء- أن تقدما جديدا أحرزته قوات الشرعية في جبهة نهم خلال الساعات الماضية، وتقدمت إلى منطقة بني فرج باتجاه نقيل بن غيلان بإسناد جوي من طائرات التحالف.

وأشارت المصادر إلى أن عدة جبهات في تعز تشهد حالة من الكر والفر بين الجيش الوطني والميليشيات الحوثية.