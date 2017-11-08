شرم الشيخ - أ ش أ

أكد الفنان الجزائري الشاب خالد إن “العالم كله شباب، وبحاجة إلى فرح ونور وسلام، ويريدون ثقافة أخرى”.

وأضاف خالد – خلال فعاليات جلسة (أثر الحروب والنزاعات على اختفاء هوية الشباب) ضمن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ اليوم الأربعاء – أن الفن أصبح اليوم أقوى من السياسة، والعلم كله يستمع إليه، مشيرا إلى أنه شارك وحضر المنتدى لأن مصر أم الدنيا، متابعا: “وأنا من مصر، حلمي أن يكون صوتي عاليا يسمعه العالم أجمع، ومن مصر ننطلق للعالمية”.