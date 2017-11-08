نيويورك -رويترز

سيكون على هواة الاقتناء الذين يريدون امتلاك قطعة من التاريخ الموسيقى الاستعداد لإنفاق مبالغ طائلة في نيويورك الشهر المقبل لشراء آلات جيتار من طراز فيندر أو جيبسون أو جيلد عزف عليها مشاهير من أمثال توم بيتي وبول ماكارتني وجيمي هندريكس.

وستعرض دار جيرنزي للمزادات في الثاني من ديسمبر كانون الأول في صالة بوهيميون آلات جيتار وساكسفون وشرائط تسجيل وتذكارات موسيقية أخرى ارتبطت ببعض أشهر الموسيقيين في القرن العشرين. ويأتي المزاد بعد أن باعت دار جيرنزي في مايو أيار جيتار “وولف” الذي استخدمه جيري جارسيا مقابل 1.9 مليون دولار.

ومن بين الآلات المعروضة جيتار أحمر من طراز جيلد مغطى بملصقات عزف عليه هندريكس في 1968 بفندق في ميامي بفلوريدا بعد هطول المطر على حفل موسيقي.

وقال أرلان إتينجار رئيس دار جيرنزي ”اندفع هو وعازفون آخرون وكل من كان يمكن للفندق المجاور استيعابهم من معجبين إلى الداخل فيما أصبح حفلا موسيقيا صاخبا، وهذا هو الجيتار الذي عزف عليه“.

وأضاف إتينجار أن المزاد سيضم أيضا جيتار “جولد توب” لعام 1953 من طراز جيبسون ليس بول استخدمه بول ماكارتني في 2012.

وسيعرض في المزاد أيضا جيتار بروس سبرينجستين جهير الصوت الذي استخدمه في أول ألبوم له بالإضافة إلى جيتار أسود من طراز جيبسون ليس بول عزفت عليه مادونا في جولات في 2001 و2008 عندما ”كانت ستخرج لتظهر للعالم أن بإمكانها العزف“.

وستضم المعروضات أيضا تسجيلات أولية لجيمس براون وإلفيس بريسلي وتسجيلات حية لفريقي بيتلز ورولنج ستونز وآخرين