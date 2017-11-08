اخبارمصر - غباشى خير الله

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية علي تخصيص قطعة أرض أملاك الدولة مساحتها150م2 بالمجان لصالح الهيئة القومية للبريد لإقامة مكتب بريد عليها بالقطعة رقم ( 23 ) حوض داير الناحية بزمام قرية كمشوش التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

جاء ذلك بناءاً علي موافقة مجلس الوزراء بالقرار رقم ( 2287) لسنة 2017 وعلي ما عرضه وزير التنمية المحلية ومحافظ المنوفية وعلي قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ووفقا للقانون رقم 116 لسنة 2011 وذلك لكونها من المشروعات ذات النفع العام .

يأتى هذا فى إطار ما يقوم به محافظ المنوفية من حلول غير تقليدية لتوفير إحتياجات المواطنين بالمناطق المحرومة مؤكدا على أنه لن يتوانى فى إتخاذ أى قرار من شأنه رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشدداً على سرعة إنهاء الاجراءات والبدء فى التنفيذ وتذليل كافة العقبات التى تواجه تنفيذ المشروعات التى تعود بالنفع العام على المواطنين.