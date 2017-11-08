الغردقة - أ ش أ

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر بأن ميناء بورتوفيق استقبل سفينة وعلى متنها 5 آلاف طن قمح لصالح شركة قويسنا للتنمية الزراعية، كما استقبل السفينة “شهد1″، وعلى متنها 3500 طن ردة قادمتان من اليمن،حيث تقوم الجهات المعنية بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بالتفريغ .

واوضح المتحدث الإعلامي للهيئة – في تصريح اليوم الاربعاء – ان ميناء سفاجا يشهد وصول و سفر 1739 راكبا، وتداول 303 شاحنات، حيث استقبل الميناء السفينتين “عمان”، و”بوسيدون إكسبريس” وعلى متنهما 229 راكبا و 112 شاحنة بضائع، و4 شاحنات عفش ركاب، و 13 سيارة، بينما تغادر 3 سفن هي: أمانة، والحرية، والنوى اكسبريس، وعلى متنها 435 راكبا و 108 شاحنات بضائع و 8 سيارات.