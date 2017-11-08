أخبارمصر-غباشى خيرالله

قامت محافظة الجيزة من خلال اللجنة التى تم تشكيلها من جهاز التفتيش والمتابعه الميدانيه بالمحافظة ومديرية التموين والطب البيطرى والصحة بالجيزة وحى الوراق بشن حملة للمرور على الاسواق والمحلات الغذائية حيث تم ضبط6منشأت غذائية مخالفة للاشتراطات الصحية.

وصرح اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة ان هذه الحملة تأتى ضمن سلسلة من الحملات التى يتم تنظيمها باحياء ومراكز ومدن المحافظة لضمان ضبط الاسعار والتصدى لجشع بعض التجار .

وأكد محمد نور الدين رئيس حى الوراق انه تم خلال الحمله المرور على محلات البان ومطاعم وسوبر ماركت وتم ضبط 25كيلو لحوم و7كيلو كفته فاسده وإعدام 10 كيلو سمك مجهول المصدر كما تم إيقاف تشغيل عدد من المطاعم والمحلات لعدم إستيفاء الاشتراطات الصحية .

واضاف رئيس الحى ان إدارة البيئه بالحى قامت بتحرير المحاضر وذلك بعد توجيه الانذارات وذلك بسبب إلقاء المخلفات والتلوث كما تم رفع الاشغالات من المنشات التى تم المرور عليها .