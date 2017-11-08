القاهرة - اخبار مصر

أعربت ميوا كاتو مدير مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، خلال جلسة (دور المرأة فى دوائرصناعة القرار)، عن سعادتها بالتواجد فى منتدى شباب العالم، المنعقد حاليا فى شرم الشيخ..مؤكدة أن مصر تركز على أكثر الأمور المهمة بالنسبة لعالمنا.

وأشارت كاتو إلى أنها قامت بدور كبير مع النساء والرجال والشباب والكبار من أجل المساواة بين الجنسين التي هي أحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة 2030، وأنها تخوض فى أنحاء العالم بحكم وظيفتها مناقشة الكثير من الجوانب المختلفة بشأن تمكين المرأة، حيث إن الوضع مختلف فى كل بلد، ولكن الشيء المشترك هو أن المجتمع الذي لا يسمح بأن يستفيد بنصف سكانه لن يتمكن أبدا من استغلال كل إمكاناته.

بدورها، قالت أنوكا بريميروز أول سريلانكية منتخبة لتمثيل منطقة آسيا والمحيط الهادىء فىالمجلس الاستشاري لشباب العالم للأمم المتحدة عام 2015″ لقد تقدمنا فى سريلانكا بتشريع لزيادة أعداد المرأة فى الهيئات التشريعية بنسبة 25 %، ولكننا واجهنا مشكلة عدم وجود نساء راغبة فىالمشاركة فى عمليات اتخاذ القرار، وهذه أمور علينا أن نغيرها فى العالم أجمع بالعمل سويا”.