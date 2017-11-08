اخبار مصر- شيرين حسين

تنتهي وزارة القوي العاملة اليوم الأربعاء من اختبارات المتقدمين على 972 فرصة عمل علي مهنتين مندوب توزيع وعامل بشركة المرطبات التجارية بإحدى دول الخليج، وذلك من قبل لجنة متخصصة مرسلة من الشركة الطالبة للعمالة المصرية وتحت إشراف الوزارة.

واضاف سعفان إنه سيتم اختيار 100 عاملا من المتقدمين من الحاصلين علي مؤهل متوسط وخبرة من سنتين إلي ثلاث سنوات في مجال توزيع المشروبات والسن من 25 إلي 35 سنة ويحمل رخصة قيادة مهنية .

وشدد الوزير على اللجنة المتخصصة المرسلة من الشركة لإجراء اختبارات للمتقدمين المرشحين بضرورة مراعاة الشفافية الكاملة والنزاهة فى عملية الاختيار وإعطاء كل ذى حق حقه فى الحصول على فرصة عمل يستحقها ويكون أكثر انضباطا حرصا على التمثيل الجيد لاسم مصر بالخارج والذى يعكسه الأداء الجيد للعاملين باعتبار أن من سيتم اختيارهم سيمثلون مصر وسيكونون سفراء لها بهذه الوظيفة فى بلد العمل متعهدا بإزالة أية معوقات قد تقابل اللجنة خلال فترة عملها الذى ينتهى بعد غد الأربعاء.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى بشكل مستمر لتوفير فرص عمل للعمالة المصرية فى الخارج بمختلف التخصصات من خلال مكاتب التمثيل العمالى بالخارج التابعة للوزارة .